Небезпечний снаряд виявили у селищі Бабаї. Він лежав у землі в лісосмузі.
До теми Зараз окупанти обстрілюють житлові райони Харкова, – Терехов
Сапери частини ДСНС України працюють,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, терористи продовжують бомбити Харків. 9 березня на ринку у селищі Жуковського загинув 16-річний хлопець. Він потрапив під ворожий обстріл.
Снаряд з "Урагану" на Харківщині
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