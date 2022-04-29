Саперы успешно обезвредили огромную авиабомбу ФАБ-500
Источник:фейсбук ГСЧС Украины
Украинские саперы ежедневно обезвреживают опасные предметы, которые оставляют за собой российские оккупанты. К таковым относятся и авиабомбы.
Саперы обезвредили огромную авиабомбу ФАБ-500
Сегодня саперам Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины удалось обезвредить авиабомбу ФАБ-500.
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Что известно о ФАБ-500
Это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой.
В основном бомбы этого типа использовались над Афганистаном, Сирией, а в 2022 году ФАБ-500 использовали для бомбардировки Харькова, Чернигова, Изюма и Сум.
Саперы успешно обезвредили огромную авиабомбу ФАБ-500 / Фото из фейсбука ГСЧС Украины
В ГСЧС напомнили, если вы натолкнулись на подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите об опасной находке Службы спасения по номеру 101.