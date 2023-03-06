"Можем удивить врага": Резников оценил перспективу применения украинского оружия "Сапсан"

Министр обороны Алексей Резникова заявил, что Вооруженные силы Украины могут применить в 2023 году против россиян оперативно-тактический ракетный комплекс украинской разработки.

Речь об ОТРК "Сапсан" (экспортное название "Гром-2"). Глава Минобороны рассказал в новом интервью о перспективах проекта.

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На вопрос журналиста, "есть ли шансы, что мы можем удивить россиян в этом году?", Резников ответил, что они достаточно реалистичны. Более того, он лично был на производстве, поэтому "оптимистично" смотреть на реализацию этого плана.

Я думаю, что это очень реалистичный шанс. Я бы его назвал планом. Я лично недавно был на производстве и смотрел на отдельные элементы этой программы, поэтому оптимистично смотрю и на реализацию этого плана.

– отметил Алексей Резников.

Что известно об ОТРК "Сапсан"