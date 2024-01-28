"Сможет обстреливать Москву": в Германии "подруга Путина" призвала остановить помощь Украине

В Германии новая политсила левого спектра "Альянс Сары Вагенкнехт" провела свой первый съезд. Ее лидер, которую уже успели назвать "подругой Путина", раскритиковала снабжение Германией вооружений Украине.

"Зеленский сможет обстреливать Москву"

Сара Вагенкнехт заявила, что поставки вооружений в Украине только затягивают войну. Также политика набросилась с обвинениями на руководителя оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца из-за этого, что он "требует передать Киеву немецкие ракеты TAURUS, по которым Зеленский сможет обстреливать Москву".

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Она цинично называла войну "бизнесом", в котором речь идет о сырье, сферы влияния и продажа вооружений". Но не вспомнила ни слова о путинской агрессии.

"Как в свое время по поводу афганского Гиндукуша говорили, что там защищается и наша свобода, так и сейчас во имя нашей свободы должны дальше страдать и умирать украинцы, а мы поставляем им вооружение для достижения победы, в которую больше не верят даже сами украинские генералы",– цинично заявила Вагенкнехт.

Более того, политика также считает, что западные санкции вредят не России, а Германии, поэтому она раскритиковала Шольца за отказ покупать "экологический" российский трубопроводный газ. Интересно, что Вагенкнехт почему-то забыла, что никаких санкций против российского трубопроводного газа нет, а Россия по собственной инициативе прекратила поставки его в Германию.

Новая партия имеет абсурдные предложения

В целом на съезде партии призвали не просто к снижению объемов военной помощи, а фактически до ее прекращения.

"Чтобы побуждать Россию начать переговоры, следует предложить немедленное прекращение всего экспорта оружия в Украину",– считают в партии.

Там также призвали дистанцироваться от США. Программа содержит критику по ЕС: в политсиле предлагают "ввести мораторий на процесс расширения" с акцентом на необходимость прекратить переговоры по членству именно с Украиной и Молдовой.

. 23 октября 2023 года в Берлине вместе с несколькими единомышленниками Вагенкнехт заявила журналистам о создании ассоциации. Название партии носит ее имя– "Альянс Сара Вагенкнехт– за разум и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht, сокращенно– BSW).