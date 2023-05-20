За мгновение вспыхнуло все: в Сарагосе разбился истребитель – жуткие кадры

На авиабазе Сарагоса в Испании в ходе показательного полета разбился истребитель F-18. В сети опубликовали жуткие кадры.

Истребитель F-18 разбился во время показательного полета 20 мая 2023 года. К счастью, пилот успел спастись.

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Испанские СМИ сообщают, что пилот сумел катапультироваться. Его госпитализировали в местную больницу с травмами ног. Его жизни ничего не угрожает.

Причин инцидента пока не раскрывают. По данным Гражданской гвардии, произошла "определенная проблема". Истребитель разбился после того, как пилот покинул кабину.

Инцидент произошел около 12:10 на территории авиабазы. Никакой ущерб местным жителям, к счастью, причинен не был.

Кадры падения попали в сеть. На опубликованном видео, как истребитель вспыхивает через мгновение после падения.

Истребитель разбился в Сарагосе: смотрите видео из сети

Испанские СМИ напомнили, что это уже не первый инцидент по F-18. Первый инцидент произошел в Сарагосе еще в 1988 году. Следующее падение истребителей произошло в 2000 году.

Кроме того, F-18 разбился в Мадриде. Тогда, к сожалению, в результате инцидента заявили об одной жертве. Погиб пилот.

Трагедия в ресторане в Мадриде

В апреле 2023 года трагедия произошла в испанском ресторане Burro Canaglia Bar&Resto. Во время фламбировки блюда вспыхнуло заведение. К сожалению, были жертвы.

Очевидцы рассказали, что огонь охватил заведение очень быстро. В считанные мгновения пылало все. Оставшиеся в Burro Canaglia Bar&Resto люди кричали и просили о помощи.

Прибывшие на место трагедии спасатели немедленно начали эвакуировать людей. Однако впоследствии СМИ сообщили, что пожар, к сожалению, унес жизни двух человек. Один из них – работник заведения Burro Canaglia Bar&Resto. Также сообщили, что в результате пожара пострадали десятки человек.

Правоохранители приступили к расследованию трагедии. Рестораны призвали соблюдать правила безопасности.