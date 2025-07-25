Саранча уже на Киевщине: что говорят в Госпродпотребслужбе

25 июля местные паблики сообщили, что саранчу видели уже на Киевщине, Житомирщине, Винницкой области. И хотя там насекомые единичные, угроза все равно есть. Госпродпотребслужба рассказала о текущей ситуации с нашествием саранчи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Саранча продвигается на Север Украины: что делать?

Специалисты призывают не паниковать, ведь очаг распространения саранчи – на Запорожье. Речь о перелетной (Locusta migratoria) и египетской (Anacridium aegyptium) саранче. При местной власти создана команда реагирования, к которой привлечены несколько служб.

В других регионах не зафиксировано превышение численности саранчовых.

Интересно! Тарас Пушкарь, научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена Национальной академии наук Украины отметил, что на Запорожье нашествие только перелетной саранчи. Египетская саранча живет только на южном берегу Крыма. Химическая обработка пестицидами, по словам ученого, не способна вытравить перелетную саранчу во взрослом состоянии.

Какова ситуация с распространением саранчи на Юге Украины?

Госпродпотребслужба сообщила, что:

В Запорожской области продолжаются мероприятия по борьбе с саранчой.

В Херсонской и Одесской областях очаги повышения численности саранчи уничтожены.

В Днепропетровской области превышение численности саранчовых не подтверждено.

Саранчовые являются обычными представителями местной энтомофауны. Эти насекомые обычно живут ячейками и только при определенных климатических условиях могут образовывать плотные группы, которые перемещаются в поисках кормовой базы,

– пишут в службе.

Всего в Украине распространены до 20 видов семейства саранчовых: это прус, или саранча итальянская (Calliptamus italicus L), саранча перелетная (Locusta migratoria migratoria L), саранча марокканская (Dociostaurus maroccanys Thunb).

Саранча питается всеми растениями, однако предпочитает злаковые культуры: кукурузу, просо, сорго, пшеницу, а также тростник, пырей. Это ставит под угрозу урожай.

Почему саранча так размножилась в Украине в 2025 году?

Причинами являются:

высокая температура воздуха;

длительная засуха;

заброшенные земли вблизи зоны боевых действий;

экоцид со стороны России – разрушение Каховской ГЭС и ведение боевых действий.

Как бороться с саранчой?

В Госпродпотребслужбе советуют тщательно отслеживать состояние угодий.

Если зафиксировали повышенную численность саранчи, следует обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы. При необходимости можно применять инсектициды, внесенные в Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов с соблюдением регламентов их применения.

Осенью следует провести агротехнические мероприятия (дискование, вспашка), чтобы предотвратить сохранение яиц насекомых в почве.