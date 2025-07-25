Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Сарана просувається на Північ України: що робити?

Спеціалісти закликають не панікувати, адже вогнище поширення сарани – на Запоріжжі. Мова про перелітну (Locusta migratoria) та єгипетську (Anacridium aegyptium) сарану. При місцевій владі створено команду реагування, до якої долучені декілька служб.

В інших регіонах не зафіксовано перевищення чисельності саранових.

Цікаво! Тарас Пушкар, науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України наголосив, що на Запоріжжі нашестя тільки перелітної сарани. Єгипетська сарана живе тільки на південному березі Криму. Хімічна обробка пестицидами, за словами науковця, не здатна витравити перелітну сарану в дорослому стані.

Яка ситуація з поширенням сарани на Півдні України?

Держпродспоживслужба повідомила, що:

У Запорізькій області тривають заходи боротьби з сараною.

У Херсонській та Одеській областях осередки підвищення чисельності сарани знищено.

У Дніпропетровській області перевищення чисельності саранових не підтверджено.

Саранові є звичайними представниками місцевої ентомофауни. Ці комахи зазвичай живуть осередками та лише за певних кліматичних умов можуть утворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази,

– пишуть у службі.

Загалом в Україні поширені до 20 видів родини саранових: це прус, або сарана італійська (Calliptamus italicus L), сарана перелітна(Locusta migratoria migratoria L), сарана марокканська (Dociostaurus maroccanys Thunb).

Сарана харчується усіма рослинами, проте надає перевагу злаковим культурам: кукурудзі, просу, сорго, пшениці, а також очерету, пирію. Це становить під загрозу врожай.

Чому сарана так розмножилася в Україні у 2025 році?

Причинами є:

висока температура повітря;

тривала посуха;

занедбані землі поблизу зони бойових дій;

екоцид з боку Росії – руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій.

Як боротися із сараною?

У Держпродспоживслужбі радять ретельно відстежувати стан угідь.

Якщо зафіксували підвищену чисельність сарани, слід звертатися до територіальних органів Держпродспоживслужби. За потреби можна застосовувати інсектициди, внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів з дотриманням регламентів їх застосування.

Восени слід провести агротехнічні заходи (дискування, оранка), щоб запобігти збереженню яєць комах у ґрунті.