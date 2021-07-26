Сардинию охватили масштабные лесные пожары: сотни людей эвакуировали – фото, видео
Источник:Euronews
В Италии горят тысячи гектаров леса. На острове Сардиния властям пришлось эвакуировать по меньшей мере 355 человек из их домов.
Бороться с пожарами помогают французы и греки
Власти Италии обратились за помощью в ликвидации лесных пожаров на Сардинии. Франция и Греция отправляют пожарные самолеты.
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"В течение нескольких часов большая территория в провинции Ористано стояла на коленях из-за разрушительного огня", – написал на своей странице в фейсбуке министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
По его словам, властям пришлось эвакуировать сотни людей. Вся территория, в частности, жилища людей, сгорела в неконтролируемом пожаре.
Жуткие последствия пожаров
Местные власти мобилизовали 7 500 пожарных, а также 20 самолетов, в том числе 7 канадеров и 13 вертолетов.
В Италии горят леса / Фото АР
Кристиан Солинас, президент региона Сардиния, описал лесные пожары как "беспрецедентную катастрофу".
Уничтожено 10 тысяч гектаров растительности, сожжены предприятия и дома, уничтожен скот,
– заявил он.
В регионе объявили чрезвычайное положение. Правительство призвали оказать "немедленную финансовую поддержку для восстановления ущерба и помочь пострадавшим общинам возобновить работу".
Из-за пожаров эвакуируют сотни итальянцев / Фото АР