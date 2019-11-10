Саркастические новости от Щура: Плач за судьей на Волыни. Коммунальные долги для ребенка

В свежем выпуске "#@)?$0 с Майклом Щуром" – экс-главу Волынского апелляционного суда Петра Филюка пафосно провожали в Киев. Недавно его избрали судьей Конституционного суда, однако плакали за ним, будто он идет на войну. Коммунальщики владимир-волынского "Теплоэнерго" попали в скандал, требуя от полуторагодовалого ребенка оплатить несуществующий долг.

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Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 10 ноября 2019 года: