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      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Саркастические новости от Щура: Плач за судьей на Волыни. Коммунальные долги для ребенка

      24 Читати новину українською
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)?$0 с Майклом Щуром" – экс-главу Волынского апелляционного суда Петра Филюка пафосно провожали в Киев. Недавно его избрали судьей Конституционного суда, однако плакали за ним, будто он идет на войну. Коммунальщики владимир-волынского "Теплоэнерго" попали в скандал, требуя от полуторагодовалого ребенка оплатить несуществующий долг.

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      Видео полного выпуска "#@)?$0 с Майклом Щуром" за 10 ноября 2019 года:

       

      blog_ava
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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Коммунальные услуги Новости Луцка Судьи #@)₴?$0 с Майклом Щуром
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