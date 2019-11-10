23:15
10 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, 9 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
      Вєсті.UA
      18:59, 9 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Саркастичні новини від Щура: Плач за суддею на Волині. Комунальні борги для півторарічної дитини

      131 Читать новость на русском
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – ексголову Волинського апеляційного суду Петра Філюка пафосно проводжали до Києва. Нещодавно його обрали суддею Конституційного суду, проте плакали за ним, ніби він йде на війну. Комунальники володимир-волинського "Теплоенерго" потрапили у скандал, вимагаючи від півторарічної дитини сплатити неіснуючий борг.

      Також у випуску:

      Кабан у центрі Чернівців!

      Чашка прем‘єра! Навіщо Гончаруку свій нудний влог?

      Гравець російського Зеніту Ракицький закінчив кар’єру в збірній України

      Олександр Ткаченко бореться з хаотичними забудовами, але живе у рекреаційній зоні. А це - заборонено

      Як зловити хайп на своєму прізвищі? Беріть приклад з Гусєва

      З метою перегляду цього сюжету про канцеляризми проведіть натискання кнопки «плей» і направте свої органи зору на монітор

      У Кореї репетирують власні похорони 

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 10 листопада 2019 року:

       

      blog_ava
      "Шахтар" вдесятьох здолав "Динамо" в класико: травма Мораеса та расистські вигуки (відео)
      сьогодні
      15712
      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Судді Новини Луцька Комунальні послуги Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Світовий бренд Head розгортає виробництво в Україні: що відомо про їхній завод у Вінниці
      сьогодні , 23:10 Світовий бренд Head розгортає виробництво в Україні: що відомо про їхній завод у Вінниці
      Андрій Шляхтін 46
      Головні новини 10 листопада: новий глава "Слуги народу" і рішення по Мазуру в Польщі
      сьогодні , 22:18 Головні новини 10 листопада: новий глава "Слуги народу" і рішення по Мазуру в Польщі
      Ірина Вихрущ 550
      Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      Блоги тижня 538
      Найсмішніші меми тижня: бійка Ляшка і Геруса, апокаліпсис у Києві та у всьому винні гуманітарії
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: бійка Ляшка і Геруса, апокаліпсис у Києві та у всьому винні гуманітарії
      Ірина Вихрущ 1300
      Чи будуть позачергові вибори до Ради та небезпечні хімікати на території України – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Чи будуть позачергові вибори до Ради та небезпечні хімікати на території України – відео тижня
      221
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук