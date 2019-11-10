Саркастичні новини від Щура: Плач за суддею на Волині. Комунальні борги для півторарічної дитини

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – ексголову Волинського апеляційного суду Петра Філюка пафосно проводжали до Києва. Нещодавно його обрали суддею Конституційного суду, проте плакали за ним, ніби він йде на війну. Комунальники володимир-волинського "Теплоенерго" потрапили у скандал, вимагаючи від півторарічної дитини сплатити неіснуючий борг.

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У Кореї репетирують власні похорони

Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 10 листопада 2019 року: