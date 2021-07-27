Кожу разъело до кости: для 18-летней девушки поход в парикмахерскую обернулся ужасным ожогом

В Сарнах на Ровненщине девушка получила страшные ожоги во время окрашивания волос. Парикмахерша без соответствующего образования не обращала внимания на жалобы девушки, а впоследствии вообще заблокировала ее.

Девушка собирает документы и собирается судиться. Медики ошарашены таким сильным ожогом и пока не могут объяснить, как именно так произошло.

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"Парикмахерша говорила, что это хорошо, милирование должно давать тепло"

18-летняя Настя пошла к парикмахерше, которая работает на дому. В ее импровизированной парикмахерской нет никаких вывесок, а процедуры делают прямо во дворе.

Девушка захотела милировку с использованием фольги. Внезапно ей в голову стало страшно печь. Она предупредила об этом парикмахершу, но та не обращала внимания.

Я ей сказала, что жжет голова. Она говорит: "При мелировании это хорошо, потому что мелирование любит тепло, – рассказала девушка.

Когда у Насти уже не было силы терпеть, она попросила смыть краску. Как рассказывает, тогда и сама парикмахерша поняла, что что-то натворила. Ей было трудно смывать фольгу, потому что жгло руки.

Сначала мастерица поехала вместе с пострадавшей в больницу, вернула деньги за покраску и дала 350 гривен на лекарства. Впоследствии внесла Настю в черный список и перестала отвечать на звонки. Общаться с журналистами женщина отказалась.

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В больнице рассказывают, что это сильный химический ожог. Как результат, девушке нужна пересадка кожи. Со временем ее ждет длительное лечение, чтобы на поврежденном участке росли волосы.

Это достаточно глубокий ожог на всю толщину кожи вплоть до кости,

– рассказал врач Петр Соловей.

Что говорят в полиции

Оказалось, что женщина, во-первых, не имеет соответствующего парикмахерского образования, а во-вторых, не зарегистрирована как предпринимательница.

За это полиция составила административный протокол. Он предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Почему именно Настя получила такие сильные ожоги, в полиции проверяют.