Дівчина збирає документи і збирається позиватися до суду. Медики ошелешені таким сильним опіком і наразі не можуть пояснити, як саме так сталося.

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"Перукарка казала, що це добре, мілірування має давати тепло"

18-річна Настя пішла до перукарки, яка працює на дому. У її імпровізованій перукарні немає жодних вивісок, а процедури роблять просто на подвір'ї. Звернутися до цієї майстрині їй порадила подруга.

Дівчина захотіла мілірування із використанням фольги. Раптово їй у голову стало страшно пекти. Вона попередила про це перукарку, але та не зважала.

Я їй сказала, що пече голова. Вона каже: "При меліруванні це добре, бо мілірування любить тепло",

– розповіла дівчина.

Коли у Насті вже не було сили терпіти, вона попросила змити фарбу. Як розповідає, тоді і сама перукарка зрозуміла, що щось накоїла. Їй було важко змивати фольгу, бо пекло руки.

Спершу майстриня поїхала разом із постраждалою до лікарні, повернула гроші за фарбування і дала 350 гривень на ліки. Згодом внесла Настю до чорного списку і перестала відповідати на дзвінки. Спілкуватися з журналістами жінка відмовилася.

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У лікарні розповідають, що це сильний хімічний опік. Як результат, дівчині потрібна пересадка шкіри. Згодом її чекає тривале лікування, щоб на пошкодженій ділянці росло волосся.

Це досить глибокий опік на усю товщину шкіри аж до кістки,

– розповів лікар Петро Соловей.

Що кажуть у поліції

Виявилося, що жінка, по-перше, не має відповідної перукарської освіти, а по-друге, не зареєстрована як підприємиця.

Через це поліція склала адміністративний протокол. Він передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Чому саме Настя отримала такі сильні опіки, у поліції перевіряють.