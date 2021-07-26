З-понад 200 дітей, які приїхали на спортивні збори, 70 – з Чернігівської області. З ними на Прикарпаття прибули 10 тренерів та батьків.

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У Чернігові на дітей чекали з оглядом лікарі

23 липня додому повернулись лише 42 осіб, решті доведеться ще долікуватись. У Чернігові на юних спортсменів, відпочинок яких не склався, чекали на огляд лікарі.

На цей момент не зрозуміло природу цього отруєння, тому краще перестрахуватися і зробити відповідні дії,

– сказав начальник управління сім'ї молоді та спорту Чернігівської міськради Андрій Дериземля.

Чиновник розповів, що збори організовувала Вінницька Федерація тхеквондо. Вони мали тривати з 7 по 27 липня у Яблуниці в готелі "Таємниці Карпат".

Батьки скаржаться на байдужість персоналу

До лікарень з гострим гастроентероколітом потрапили 16 дітей та 2 дорослих, з них тренер та його восьмеро вихованців – саме з Чернігівщини.

Я не знаю, що зробити від себе. Я зараз забираю чотирьох дітей з собою. Наша вся команда їде додому. Отруїлося 40 дітей і дорослих. Дітей ледь живими виносили до карети швидкої допомоги. Ніхто нічого не робить,

– розповіла мати потерпілої дитини Дар'я Рудник.

Причину отруєння мають встановити результати аналізів. "Таємницею Карпат" вже зайнялась Держпродспоживслужба. Виявилось, що заклад не мав необхідних дозвільних документів, аби приймати дітей. Порушень нарахували аж 62. Для розслідування заклад закрили на 10 днів.

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У комплексі – проблеми з каналізацією

Як розповіла журналістам бабуся одного зі спортсменів, діти могли отруїтись через погано облаштовану каналізацію.

Я сама зняла відео, сама ходила – там в них був туалет і все це стікало на компот, печиво та виделки. Тепер мене називають провокатором,

– зазначила Лариса Савченко.

Тренер Богдан Чигогидзе наголосив, що персонал готелю не допомагав їм. Мовляв, на контакт вийшов працівник бази, який обіцяв вирішити питання щодо ліків та харчування, проте цього зроблено не було.

Діти розповіли, як вони потрапили до лікарні

Про свій стан розповіла пацієнтка Яремчанської лікарні Катерина Карета. Дівчинка каже, погано їй стало вночі. На території були лікарі, які зробили їй якісь ін'єкції, проте це не допомогло і довелось їхати в лікарню. Зараз Катерині вже краще.

Вожата Рузанна Білошицька наголосила: в комплексі була антисанітарія, брудним було все: туалети, кімнати, постіль. Вона думає, що отруїлись таки через харчування.

Посуд був брудний. Нам виносять їжу, а офіціант тримає тарілку повністю пальцем своїм, без рукавичок. В цих рукавичках до нас прийшли, в цих же рукавичках пішли готувати,

– пояснила Рузанна.

Штат у комплексі маленький, отож обов'язки кухаря та прибиральника, можливо, і не були розділені.

У готелі взяли проби води та продуктів

Медики розповіли, що діти поступили у стані середньої важкості, проте їм стало краще.

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Важливо! Фахівці Держспоживслужби взяли у закладі проби води, продуктів та готових страв. Поза межами комплексу діти не харчувались.

Коротко про масове отруєння дітей на Прикарпатті: