Франция поставит Украине крупную партию САУ Caesar

Союзники Украины поддерживают ее с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, Франция объявила о новой помощи.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что на полях промышленного форума подписал контракт на поставку Украине САУ CAESAR. Форум состоялся в Киеве 3 октября.

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Франция поддерживает Украину

Франция поставит Украине 12 пушек CAESAR. Финансировать это будет наше государство.

Увеличение производственных мощностей нашего ОПК позволяет поддержать Украину,

– написал Лекорню.

В марте Франция анонсировала новый пакет военной поддержки для Украины, который должен был помочь военным удерживать линию обороны. Он включал бронетехнику и зенитные ракеты.

Лекорню отметил, что бронетехника, которая уже не новая, но до сих пор функциональная, поможет удерживать оборону на большой линии фронта.

Кроме этого, Франция закупит для Украины оружие на сумму 300 миллионов евро, используя замороженные российские активы, которые предоставит Европейский Союз.