Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню розповів, що на полях промислового форуму підписав контракт на постачання Україні САУ CAESAR. Форум відбувся в Києві 3 жовтня.

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Франція підтримує Україну

Франція поставить Україні 12 гармат CAESAR. Фінансуватиме це наша держава.

Збільшення виробничих потужностей нашого ОПК дає змогу підтримати Україну,

– написав Лекорню.

В березні Франція анонсувала новий пакет військової підтримки для України, який мав допомогти військовим втримувати лінію оборони. Він включав бронетехніку та зенітні ракети.

Лекорню наголосив, що бронетехніка, яка вже не нова, але досі функціональна, допоможе утримувати оборону на великій лінії фронту.

Крім цього, Франція закупить для України зброю на суму 300 мільйонів євро, використовуючи заморожені російські активи, які надасть Європейський Союз.