САУ Caesar от Дании уже прибыли в Украину

В Украину прибыли самоходные артустановки французского производства Caesar. Их для защиты Украины от российских оккупантов передала Дания.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Радостным известием он поделился в своем твиттере.

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Caesar от Дании уже в Украине,

– написал министр.

Он также выразил благодарность народу Дании, его министерству обороны и французским партнерам.

"Дания намеревалась использовать эти системы для своей армии, но мудро и благородно решила передать их украинской армии из-за значительной угрозы, которую российская агрессия против Украины представляет для Европы в целом", – добавил Резников.

Кроме того, глава Минобороны напомнил, что Дания участвует в организации тренировок наших бойцов.

"Наши артиллеристы ценят маневренность и точность этих гаубиц. Благодаря нашим партнерам во Франции и Дании Украина имеет второй в мире по величине артиллерийский парк Caesar", – подытожил он.

Заметим, что Дания решила в январе передать Украине все 19 артиллерийских систем Caesar, которые заказала во Франции.

США хотят ускорить поставки оружия

США планируют в ближайшее время встретиться с более чем 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу в Брюсселе, чтобы обсудить ускорение поставок оружия в Украину.

В Пентагоне говорят, что чиновники из ЕС и НАТО сфокусируются на глобальных усилиях по ускоренной поставке, производству и поддержке оружия, необходимого Украине.