Беспилотная башня, автоматический режим стрельбы и встроенная защита от последствий применения оружия массового поражения. Это лишь небольшой перечень преимуществ самоходной артустановки натовского образца DITA, которая недавно поступила на вооружение пограничников, передает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UА".

Смотрите также Ампутация – не приговор: физические терапевты рассказали, как учат жить военных дальше

В чем особенность установки DITA

Новейшую самоходную артиллерийскую установку "Дита", которая уже есть на вооружении ВСУ, можно действительно назвать уникальной. Это новейшая артустановка, которую специально для Украины разработали союзники. То есть ее не имеет ни одна другая страна.

Первый раз, когда я ее увидел, я такой: ого, ничего себе аппарат! Потом, уже как мы начали с ней заниматься, уже стало все проще, она уже так притерлась, уже я привык к этим размерам, к этим калибрам, к этому всему. И сейчас она моя малышка, которая будет дальше валить. Дай Бог, чтобы оно было так, и все, я думаю, будет у нас с ней хорошо,

– поделился впечатлениями командир САУ DITA "Денди".

Преимуществом установки является ее калибр. Предшественницей чешской "Дети", является САУ "Дана", которая разрабатывалась еще во времена Советского Союза, соответственно, делали ее тогда под советский калибр в 152 миллиметров.

Зато DITA сделана уже под натовский стандарт, то есть – 155 миллиметров.

"Это пушка, которая хорошо "дает перца" и будет давать в будущем. Теперь мы будем видеть, как разлетаются россияне. Это дает свой запал", – подчеркнул "Денди".

Чтобы больше, "Дита" – это колесная артустановка, сделана она на шасси 8 на 8. То есть она не только быстрая и маневренная, но и имея все 8 колес ведущими, она способна справиться с теми вызовами, которые бросает натовской технике украинский чернозем. Поэтому проходимость дорог для этой САУ – не проблема.

Скорость выстрелов

Еще одно преимущество САУ DITA – она скорострельная и способна сделать 6 выстрелов в минуту. Каждые 10 секунд "Дита" отправляет снаряд весом 40 килограммов почти на 40 километров. Более того,, DITA также умеет поразить цель одновременно несколькими снарядами.

На практике это выглядит так: раз за разом САУ запускает в одну цель несколько снарядов. Вот только с каждым выстрелом немного меняет угол наклона своей пушки. Так, первый снаряд летит по максимально длинной траектории, следующий более короткой, последний – самой короткой. Все запущенные снаряды прилетают в цель одновременно.

Перед первым выстрелом ножки немного тряслись, потому что не знал, как она себя поведет, может быть клин, или осечка, или еще что-то. После первого выстрела уже просто душа сказала "гоп!". И все, ты уже знаешь, что тебе делать, что она уже тебя не подведет,

– рассказал "Денди".

Все это возможно благодаря автоматике. А также, благодаря той автоматике, DITA не нуждается ни в наводчике, ни в заряжающем. Экипаж САУ – всего два человека. Это водитель и командир. Все остальное установка делает сама.



"Все делается на автоматизации, ты можешь только действительно смотреть на камеры. Если уж где-то что-то пошло не по плану, она просто выбьет ошибку, и она не даст тебе сделать одно действие, пока не исправишь ошибку", – заметил командир САУ DITA.

Отличие, которого нет в большинстве других САУ, это броня. Внутри "Дети" артиллеристы могут себя чувствовать более защищенными, как от вражеских пуль, так и от обломков снарядов.

Важно также добавить, что DITA имеет беспилотную башню. Там внутри нет экипажа, только механизмы и снаряды. То, чего раньше не смогли реализовать россияне со своим танком "Армат", сделали чехи. А использовать эту технику теперь будут украинцы.

Сегодня артиллеристы-пограничники тренируются использовать САУ DITA, а уже на днях она продемонстрирует себя непосредственно на поле боя. Украинские боги войны получили себе новый карательный меч, который они уже готовы занести над головами врага.