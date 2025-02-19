Безпілотна башта, автоматичний режим стрільби та вбудований захист від наслідків застосування зброї масового ураження. Це лише невеликий перелік переваг самохідної артустановки натівського зразка DITA, яка нещодавно надійшла на озброєння прикордонників, передає 24 Канал у межах програми "Кордон.UА".

Дивіться також Ампутація – не вирок: фізичні терапевти розповіли, як вчать жити військових далі

У чому особливість установки DITA

Новітню самохідну артилерійську установку "Діта", яка вже є на озброєнні ЗСУ, можна справді назвати унікальною. Це новітня артустановка, яку спеціально для України розробили союзники. Тобто її не має жодна інша країна.

Перший раз, коли я її побачив, я такий: ого, нічого собі апарат! Потім, вже як ми почали з нею займатися, вже стало все простіше, вона вже так притерлася, вже я звик до цих розмірів, до цих калібрів, до цього всього. І зараз вона моя малишка, яка буде далі валити. Дай Боже, щоб воно було так, і все, я думаю, буде в нас з нею добре,

– поділився враженнями командир САУ DITA "Денді".

Перевагою установки є її калібр. Попередницею чеської "Діти", є САУ "Дана", яка розроблялась ще за часів Радянського Союзу, відповідно, робили її тоді під радянський калібр в 152 міліметрів.

Натомість DITA зроблена вже під натівський стандарт, тобто – 155 міліметрів.

"Це гармата, яка добре "дає перцю" і даватиме в майбутньому. Тепер ми будемо бачити, як розлітаються росіяни. Це дає свій запал", – наголосив "Денді".

Щобільше, "Діта" – це колісна артустановка, зроблена вона на шасі 8 на 8. Тобто вона не тільки швидка і маневрова, але і маючи усі 8 коліс ведучими, вона здатна впоратися із тими викликами, які кидає натівській техніці український чорнозем. Тож прохідність доріг для цієї САУ – не проблема.

Швидкість пострілів

Ще одна перевага САУ DITA – вона швидкострільна й здатна зробити 6 пострілів за хвилину. Кожні 10 секунд "Діта" відправляє снаряд вагою 40 кілограмів майже на 40 кілометрів. Ба більше, DITA також вміє вразити ціль одночасно кількома снарядами.

На практиці це виглядає так: раз по раз САУ запускає в одну ціль кілька снарядів. От тільки із кожним пострілом трохи змінює кут нахилу своєї гармати. Так, перший снаряд летить максимально довгою траєкторію, наступний коротшою, останній – найкоротшою. Усі запущені снаряди прилітають в ціль одночасно.

Перед першим пострілом ніжки трішки трусилися, бо не знав, як вона себе поведе, чи може бути клин, чи осічка, чи ще щось. Після першого пострілу вже просто душа сказала "гоп!". І все, ти вже знаєш, що тобі робити, що вона вже тебе не підведе,

– розповів "Денді".

Все це можливе завдяки автоматиці. А також, завдяки тій автоматиці, DITA не потребує ані навідника, ані заряджаючого. Екіпаж САУ — лише дві людини. Це водій і командир. Все решта установка робить сама.



"Все робиться на автоматизації, ти можеш тільки дійсно дивитися на камери. Якщо вже десь щось пішло не по плану, вона просто виб'є помилку, і вона не дасть тобі зробити одну дію, поки не виправиш помилку", – зауважив командир САУ DITA.

Відмінність, якої немає в більшості інших САУ, це броня. Всередині "Діти" артилеристи можуть себе відчувати захищенішими, як від ворожих куль, так і від уламків снарядів.

Важливо також додати, що DITA має безпілотну башту. Там всередині немає екіпажу, лише механізми та снаряди. Те, чого раніше не змогли реалізувати росіяни зі своїм танком "Армат", зробили чехи. А використовувати цю техніку тепер будуть українці.

Сьогодні артилеристи-прикордонники тренуються використовувати САУ DITA, а вже днями вона продемонструє себе безпосередньо на полі бою. Українські боги війни отримали собі новий каральний меч, який вони вже готові занести над головами ворога.