САУ, "Град", "Тор" и два десятка оккупантов: ВСУ отчитались о боях и потерях врага на Юге

7 мая 2022 , 02:42
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Источник:

ОК "Юг"

На Юге продолжается горячее противостояние наших героев с русскими захватчиками. Защитники Украины пополнили список потерь врага и доложили об обстановке в регионе.

На южных направлениях враг в течение суток 6 мая не проявлял особой активности и пытался удержать занятые позиции. Впрочем, это не спасло его от очередных потерь.

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Новые потери россиян на Юге

 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська