САУ, "Град", "Тор" и два десятка оккупантов: ВСУ отчитались о боях и потерях врага на Юге
7 мая 2022 , 02:42Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
На Юге продолжается горячее противостояние наших героев с русскими захватчиками. Защитники Украины пополнили список потерь врага и доложили об обстановке в регионе.
На южных направлениях враг в течение суток 6 мая не проявлял особой активности и пытался удержать занятые позиции. Впрочем, это не спасло его от очередных потерь.
Читайте также Россияне обстреляли и уничтожили музей Сковороды под Харьковом – здание XVIII века