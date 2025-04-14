ВСУ минусовали очередной "Коксан" на Курщине: чем примечательны эти САУ

Военные 103 отдельной бригады территориальной обороны уничтожили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан" в Курской области. Это уже пятая пораженная установка за последние два месяца. Эта САУ имеет дальность 40 – 50 километров в зависимости от снаряда. Калибр снаряда – 170 миллиметров.

САУ "Коксан" – достаточно опасная, однако в то же время она не точная. Об этом 24 Кагалу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

Читайте также Уничтожили северокорейскую САУ: Силы обороны опубликовали видео успешного удара по врагу

"Достаточно опасная штука, но она не точная. А если не точная, то им нужно много для того, чтобы выполнить задачу, то есть накрывать площадь. Если много, то означает, что наши коптеры выполнят боевую задачу по их уничтожению. Как только их подтягивают на дальность уничтожения, тогда же их поражают", – пояснил он.

Вопрос в том, что САУ "Коксан" имеют большую дальность, поэтому могут стоять за пределами работы украинских FPV-дронов. Так и происходит, потому что наши основные FPV-дроны работают 8 – 12 километров, а эта установка может стоять за 40 километров.

Но у нас уже есть дроны оперативного уровня, которые доходят и до этой дальности, и дальше. Думаю, вопросы нивелирования проблем по "Коксанам" будут решаться в ближайшее время,

– подчеркнул военный эксперт.

Что об известно

Северокорейскую САУ "Коксан" поразили военные подразделения ударных беспилотников "Черный Стриж". Об этом они сообщили в своем телеграм-канале. Сейчас уже известно о пяти уничтоженных артустановках "Коксан".

В ноябре 2024 года стало известно, что Северная Корея передала России артиллерийские установки и РСЗО, в частности, САУ "Коксан". Впервые о применении россиянами этих САУ стало известно в октябре 2024 года.