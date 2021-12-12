Саудовская Аравия нанесла удары по Йемену: уничтожили почти 200 боевиков

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по целям в Йемене. В результате за сутки погибли 190 боевиков-хуситов.

Кроме того, уничтожили 20 автомобилей и пультов управления дронами. Всего коалиция осуществила 36 операций против хуситов.

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Возглавляемая Саудовской Аравией в Йемене коалиция сообщила, что в течение последних 24 часов уничтожила 190 хуситов,

– говорится в сообщении.

Добавили, что коалиция регулярно уничтожает военные объекты хуситов для предотвращения их ударов по территории Саудовской Аравии, в частности, приграничных.

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