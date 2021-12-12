Саудовская Аравия нанесла удары по Йемену: уничтожили почти 200 боевиков
12 декабря 2021 , 09:02Читати новину українською
Источник:Xinhua
Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по целям в Йемене. В результате за сутки погибли 190 боевиков-хуситов.
Кроме того, уничтожили 20 автомобилей и пультов управления дронами. Всего коалиция осуществила 36 операций против хуситов.
Ранее Хуситы запустили 2 ракеты в мечеть в Йемене: погибли 29 человек
Возглавляемая Саудовской Аравией в Йемене коалиция сообщила, что в течение последних 24 часов уничтожила 190 хуситов,
– говорится в сообщении.
Добавили, что коалиция регулярно уничтожает военные объекты хуситов для предотвращения их ударов по территории Саудовской Аравии, в частности, приграничных.
Что происходит в Йемене
- В 2014 году присоединенные к Ирану хуситы выгнали поддерживаемое Саудовской Аравией правительство из столицы Саны. Сами же боевики убеждают, якобы борются с коррумпированной системой и иностранной агрессией.
- Коалиция сил во главе с Эр-Риядом вмешалась в Йемен еще в марте 2015 года. С тех пор в стране идет гражданская война между сторонниками президента Хади и повстанцами-хуситами.
- В октябре 2021 года хуситы заявили, что они захватили новую территорию в богатых энергией провинциях Шабва и Мариб. Поскольку боевики контролируют север страны, правительство заседает в городе Аден – крупнейшем порту Йемена.