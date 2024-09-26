То, чего долго ждали

Все последнее время Саудовская Аравия боролась за цену на рынке на уровне 100 долларов за баррель.

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Это должно сбалансировать бюджет королевства и обеспечить финансирование всех мегапроектов принца по модернизации страны, как то строительство огромного города или покупка новых футболистов в гарем шейхов и раскрутка Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Собственно, поэтому ОПЕК и вводила ограничения добычи нефти, пытаясь удержать цену высокой. Это очень помогало России, для которой очень важна высокая цена на нефть.

Но похоже саудовцы задолбались. Проблемы с экономикой Китая не дают надеяться, что нефть будет дорогой, а финансировать бюджет надо. Если цена на товар не растет, то можно просто продавать больше этого товара. Теперь Саудовская Аравия начинает борьбу за долю рынка. Как-то неприятно было саудитам и другим членам ОПЕК наблюдать, как за последние годы их доля рынка падала, а крупнейшим добытчиком нефти стали США.

Это то, чего мы давно ждали. Потому что именно это может резко подтолкнуть цену нефти, а значит и доходы россиян, вниз. Только на этой новости стоимость нефти просела на 2%. И это при том, что в Китае на этой неделе решили делать очень много стимулов для экономики, что должно было толкать цены на нефть в гору. Но нет.

Путин вспомнит 80-е

И это просто статья. Саудовская Аравия еще не увеличила производства нефти, но теперь почти неотвратимо увеличит, напоминая Владимиру Путину и Ко сладкие 80-е. Вслед за Саудовской Аравией должны изменить свою стратегию и другие страны.

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Если этот процесс начнется, то дальше уже его остановить будет трудно. И Саудовская Аравия решила его начать. Может, потому что не боится ценовой конкуренции, ведь имеет очень низкую себестоимость.

И да, Саудовская Аравия только-только вступила в БРИКС. Но там каждый за себя, за свои интересы, а особенно – за свои деньги. Похоже, арабы решили, что для увеличения денег у них, надо уменьшить количество этих денег у Путина. Ничего личного, только бизнес.