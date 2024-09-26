Те, чого довго чекали

Увесь останній час Саудівська Аравія боролася за ціну на ринку на рівні 100 доларів за барель.

Читайте також Трамп шукав привід для скандалу з Україною і зрештою знайшов його

Це б мало збалансувати бюджет королівства і забезпечити фінансування всіх мегапроєктів принца з модернізації країни, як то будівництво величезного міста чи купівля нових футболістів в гарем шейхів і розкрутка Чемпіонату світу з футболу 2030 року.

Власне, тому ОПЕК і вводила обмеження видобутку нафти, намагаючись утримати ціну високою. Це дуже допомагало Росії, для якої конче важлива висока ціна на нафту.

Але схоже саудівці задовбались. Проблеми з економікою Китаю не дають сподіватись, що нафта буде дорогою, а фінансувати бюджет треба. Якщо ціна на товар не зростає, то можна просто продавати більше цього товару. Тепер Саудівська Аравія починає боротьбу за долю ринку. Якось неприємно було саудитам та іншим членам ОПЕК спостерігати, як за останні роки їхня частка ринку падала, а найбільшим видобувачем нафти стали США.

Це те, чого ми давно чекали. Бо саме це може різко підштовхнути ціну нафти, а значить і доходи росіян, вниз. Тільки на цій новині вартість нафти просіла на 2%. І це при тому, що в Китаї на цьому тижні вирішили робити дуже багато стимулів для економіки, що мало штовхати ціни на нафту в гору. Але ні.

Путін згадає 80-ті

І це просто стаття. Саудівська Аравія ще не збільшила виробництва нафти, але тепер майже невідворотньо збільшить, нагадуючи Владіміру Путіну і Ко солодкі 80-ті. Слідом за Саудівською Аравією мають змінити свою стратегію й інші країни.

Цікаво Що поєднує Зеленського та британського прем'єра

Якщо цей процес розпочнеться, то далі вже його зупинити буде важко. І Саудівська Аравія вирішила його розпочати. Може, тому що не боїться цінової конкуренції, адже має дуже низьку собівартість.

І так, Саудівська Аравія тільки-тільки вступила в БРІКС. Але там кожен за себе, за свої інтереси, а особливо – за свої гроші. Схоже, араби вирішили, що для збільшення грошей у них, треба зменшити кількість цих грошей у Путіна. Нічого особистого, тільки бізнес.