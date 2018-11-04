Саудовский миллиардер убежден, что наследный принц не причастен к убийству Хашогги
Саудовский миллиардер принц Аль-Валид ибн Таляль убежден, что расследование убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое проводит власть королевства, подтвердят полную непричастность наследного принца Мухаммеда ибн Салмана к инциденту.
Об этом сообщил телеканал Fox News.
Читайте также: Госдепартамент назвал сроки введения санкций в связи с убийством Хашогги
Аль-Валид ибн Таляль заявил, что для завершения расследования требуется время, однако призвал Эр-Рияд опубликовать его результаты при первой же возможности.
Я публично прошу Саудовскую Аравию опубликовать результаты расследования как можно скорее. Я считаю, что саудовский принц будет полностью реабилитирован и оправдан,
– заявил бизнесмен.
Он также отметил, что оказался среди задержанных в результате недоразумения, однако считает инцидент исчерпанным и не держит зла на власти страны.
"То, что произошло, было прощено и забыто", – сказал он.
При этом, по словам бизнесмена, многие из задержанных тогда человек действительно заслуживали этого. В связи с этим миллиардер вспомнил заслуги Мухаммеда ибн Сальмана в борьбе с коррупцией, а также социальные и экономические преобразования, проведенные им в королевстве.
Таляль в ноябре прошлого года вошел в перечень десятков членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей Саудовской Аравии, которые были задержаны в Эр-Рияде Высшим комитетом борьбы с коррупцией во главе с наследным принцем, который обвинил их в финансовых и должностных преступлениях. Тогда 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов власти в обмен на освобождение. Аль-Валид ибн Таляль был отпущен на свободу только через три месяца после ареста.
Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.
19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.
По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.
Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.
После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.