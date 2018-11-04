Саудовский миллиардер убежден, что наследный принц не причастен к убийству Хашогги

Саудовский миллиардер принц Аль-Валид ибн Таляль убежден, что расследование убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое проводит власть королевства, подтвердят полную непричастность наследного принца Мухаммеда ибн Салмана к инциденту.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

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Аль-Валид ибн Таляль заявил, что для завершения расследования требуется время, однако призвал Эр-Рияд опубликовать его результаты при первой же возможности.

Я публично прошу Саудовскую Аравию опубликовать результаты расследования как можно скорее. Я считаю, что саудовский принц будет полностью реабилитирован и оправдан,

– заявил бизнесмен.

Он также отметил, что оказался среди задержанных в результате недоразумения, однако считает инцидент исчерпанным и не держит зла ​​на власти страны.

"То, что произошло, было прощено и забыто", – сказал он.

При этом, по словам бизнесмена, многие из задержанных тогда человек действительно заслуживали этого. В связи с этим миллиардер вспомнил заслуги Мухаммеда ибн Сальмана в борьбе с коррупцией, а также социальные и экономические преобразования, проведенные им в королевстве.

Таляль в ноябре прошлого года вошел в перечень десятков членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей Саудовской Аравии, которые были задержаны в Эр-Рияде Высшим комитетом борьбы с коррупцией во главе с наследным принцем, который обвинил их в финансовых и должностных преступлениях. Тогда 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов власти в обмен на освобождение. Аль-Валид ибн Таляль был отпущен на свободу только через три месяца после ареста.