Саудівський мільярдер переконаний, що наслідний принц не причетний до вбивства Хашоггі
Саудівський мільярдер, принц Аль-Валід ібн Таляль переконаний, що розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, яке проводить влада королівства, підтвердять повну непричетність наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана до інциденту.
Про це повідомив телеканал Fox News.
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Аль-Валід ібн Таляль заявив, що для завершення розслідування потрібен час, однак закликав Ер-Ріяд опублікувати його результати при першій же можливості.
Я публічно прошу Саудівську Аравію опублікувати результати розслідування якомога швидше. Я вважаю, що саудівський принц буде на сто відсотків реабілітований і виправданий,
– заявив бізнесмен.
Він також наголосив, що виявився серед затриманих внаслідок непорозуміння, однак вважає інцидент вичерпаним і не тримає зла на владу країни.
"Те, що сталося, було прощено і забуте", – сказав він.
При цьому, за словами бізнесмена, багато хто із затриманих тоді осіб дійсно заслуговували цього. У зв'язку з цим мільярдер згадав заслуги Мухаммеда ібн Сальмана у боротьбі з корупцією, а також соціальні та економічні перетворення, проведені ним у королівстві.
Таляль у листопаді минулого року увійшов до переліку десятків членів королівської сім'ї, держслужбовців і підприємців Саудівської Аравії, які були затримані в Ер-Ріяді Вищим комітетом боротьби з корупцією на чолі з наслідним принцом, який звинуватив їх у фінансових і посадових злочинах. Тоді 95% обвинувачених погодилися на угоду, передавши частину своїх активів владі в обмін на звільнення. Аль-Валід ібн Таляль був відпущений на свободу лише через три місяці після арешту.
Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.
19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.
За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.
Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.
Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.