Саудівський мільярдер переконаний, що наслідний принц не причетний до вбивства Хашоггі

Саудівський мільярдер, принц Аль-Валід ібн Таляль переконаний, що розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, яке проводить влада королівства, підтвердять повну непричетність наслідного принца Мухаммеда ібн Салмана до інциденту.

Про це повідомив телеканал Fox News.

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Аль-Валід ібн Таляль заявив, що для завершення розслідування потрібен час, однак закликав Ер-Ріяд опублікувати його результати при першій же можливості.

Я публічно прошу Саудівську Аравію опублікувати результати розслідування якомога швидше. Я вважаю, що саудівський принц буде на сто відсотків реабілітований і виправданий,

– заявив бізнесмен.

Він також наголосив, що виявився серед затриманих внаслідок непорозуміння, однак вважає інцидент вичерпаним і не тримає зла на владу країни.

"Те, що сталося, було прощено і забуте", – сказав він.

При цьому, за словами бізнесмена, багато хто із затриманих тоді осіб дійсно заслуговували цього. У зв'язку з цим мільярдер згадав заслуги Мухаммеда ібн Сальмана у боротьбі з корупцією, а також соціальні та економічні перетворення, проведені ним у королівстві.

Таляль у листопаді минулого року увійшов до переліку десятків членів королівської сім'ї, держслужбовців і підприємців Саудівської Аравії, які були затримані в Ер-Ріяді Вищим комітетом боротьби з корупцією на чолі з наслідним принцом, який звинуватив їх у фінансових і посадових злочинах. Тоді 95% обвинувачених погодилися на угоду, передавши частину своїх активів владі в обмін на звільнення. Аль-Валід ібн Таляль був відпущений на свободу лише через три місяці після арешту.