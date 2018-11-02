Держдепартамент назвав терміни введення санкцій у зв'язку з вбивством Хашоггі

Вашингтону, найімовірніше, буде потрібно кілька тижнів, щоб зібрати інформацію, потрібну для введення санкцій проти осіб, відповідальних за вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомила агенція "ТАСС" з посиланням на заяву держсекретаря США Майка Помпео в ефірі радіоканалу KMOX.

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Ми продовжуємо з'ясовувати обставини події. Ми розглядаємо введення санкцій щодо наразі встановленого причетного кола осіб. Нам буде потрібно, ймовірно, ще кілька тижнів, перш ніж ми дійсно зможемо ввести ці санкції, але, думаю, ми зможемо це зробити,

– заявив Майк Помпео.

Держсекретар схарактеризував відносини між Вашингтоном і Ер-Ріядом як "глибокі і довгострокові". При цьому він додав, що "вбивство Джамаля Хашоггі у генконсульстві в Туреччині є неприйнятним". Він пообіцяв, що США "не дозволять залишитися цьому без відповіді".

Помпео запевнив, що Ер-Ріяд в достатній мірі співпрацює в тому, що стосується розслідування вбивства Хашоггі. Глава американського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Саудівська Аравія взаємодіє у цьому напрямку і з Туреччиною.

"Ми сформуємо власну думку з приводу того, хто повинен понести відповідальність за це вбивство", – сказав держсекретар.

Він також додав, що не слухав аудіозапис, нібито зроблений під час вбивства саудівського журналіста.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що у Стамбулі зник саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який критикував королівську родину Саудівської Аравії. Згодом влада Туреччини заявила, що має доказ вбивства Хашоггі на території дипустанови.



19 жовтня Саудівська Аравія підтвердила, що Хашоггі було вбито у консульстві країни у Стамбулі. 23 жовтня стало відомо, що у Стамбулі виявили останки Хашоггі.



За інформацією ЗМІ, наказ про вбивство саудівського журналіста віддав колишній працівник-високопосадовець розвідки Саудівської Аравії та радник спадкоємного принца Ахмед Ассирі.

Хто такий Джамаль Хашоггі?У Саудівській Аравії його знають не лише як журналіста, але й як політичного експерта. Він був близьким до королівської родини політичним радником та аналітиком-консультантом. Впродовж тривалого часу він працював радником колишнього начальника саудівської розвідки, принца Туркі Аль-ФейсалаХашоггі особисто знав колишнього лідера "Аль-Каїди" Усаму бін Ладена і кілька разів зустрічався з ним, щоб записати інтерв'ю. Журналіст також був близьким соратником ще одного впливового члена королівської родини Саудівської Аравії – принца Аль-Валіда бін Талала, якого вважають найбагатшим саудівцем у світі та одним з головних опонентів нинішнього спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.



Після отримання "попередження" від влади він був змушений покинути країну. Хашоггі покинув Саудівську Аравію після арешту кількох його близьких друзів і після того, як газета al-Hayat відмовилася публікувати його колонку. У вересні 2017 року він прибув до США, де вів колонку для авторитетного американського видання Washington Post. Хашоггі почав нещадно критикувати чинну владу Саудівської Аравії, зокрема, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана. Він також виступав із критикою щодо переслідування активістів та зовнішньої політики монархії.