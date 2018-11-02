Госдепартамент назвал сроки введения санкций в связи с убийством Хашогги

Вашингтон, скорее всего, потребуется несколько недель, чтобы собрать информацию, необходимую для введения санкций против лиц, ответственных за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщила агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео в эфире радиоканала KMOX.

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Мы продолжаем выяснять обстоятельства происшествия. Мы рассматриваем введение санкций в отношении пока установленного причастного круга лиц. Нам нужно, вероятно, еще несколько недель, прежде чем мы действительно сможем ввести санкции, но, думаю, мы сможем это сделать,

– заявил Майк Помпео.

Госсекретарь охарактеризовал отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом как "глубокие и долгосрочные". При этом он добавил, что "убийство Джамаля Хашогги в генконсульстве в Турции является неприемлемым". Он пообещал, что США "не позволят остаться этому без ответа".

Помпео заверил, что Эр-Рияд в достаточной мере сотрудничает в том, что касается расследования убийства Хашогги. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Саудовская Аравия взаимодействует в этом направлении и с Турцией.

"Мы сформируем собственное мнение по поводу того, кто должен понести ответственность за это убийство", – сказал госсекретарь.

Он также добавил, что не слушал аудиозапись, якобы сделанную во время убийства саудовского журналиста.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.



По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.