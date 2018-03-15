Савченко извинилась перед Парубием за свои слова про снайперов

Народный депутат Украины Надежда Савченко опровергла свои слова, сказанные утром в четверг, 15 марта, о том, что Андрей Парубий "заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время событий на Майдане в феврале 2014 года.

Свое опровержение, а также извинения Савченко озвучила в обед того же дня в кулуарах парламента.

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Если я сказала "Парубий", тогда я прошу прощения у Парубия. Я не припомню, что сказала точно, если я говорила фамилия "Парубий", то хотела сказать "Пашинский".

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады.

В четверг, 15 марта, в Верховную Раду переданы представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.