Савченко вибачилась перед Парубієм за свої слова про снайперів

Народний депутат України Надія Савченко спростувала свої слова, сказані вранці в четвер, 15 березня, про те, що Андрій Парубій "заводив снайперів в готель "Україна" під час подій на Майдані у лютому 2014 року.

Своє спростування а також вибачення Савченко озвучила в обід того ж дня в кулуарах парламенту.

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Якщо я сказала "Парубій", тоді я прошу вибачення в Парубія. Я не пригадаю, що сказала точно, якщо я говорила прізвище "Парубій", то хотіла сказати "Пашинський".

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради.



В четвер, 15 березня, до Верховної Ради передані подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.