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Савченко наняла новых адвокатов

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У Надежды Савченко появились новые адвокаты
У Надежды Савченко появились новые адвокаты / Информатор

Подозреваемая в подготовке терактов народный депутат Надежда Савченко снова подписала договор с двумя адвокатами – Александром Шадриным и Константином Глобой.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Шадрина.

"15.05 мы подписали договор на представительство в КСУ, а 18.05 она сняла ограничения на представительство в других органах", – рассказал новый защитник Савченко.

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Отметим, что 14 мая на заседании суда по продлению меры пресечения Надежде Савченко нардеп заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, ссылаясь на отсутствие денег на оплату их услуг.

Шадрин в свою очередь отказался комментировать условия договора с Савченко и размер гонорара.

"Это предмет адвокатской тайны", – сказал он.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей нардепа Надежды Савченко. Таким образом, под стражей политик пробудет до 13 июля.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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