Савченко найняла нових адвокатів

Підозрювана у підготовці терактів народний депутат Надія Савченко знову підписала договір з двома адвокатами – Олександром Шадріним і Костянтином Глобою.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на Шадріна.

"15.05 ми підписали договір на представництво в КСУ, а 18.05 вона зняла обмеження на представництво в інших органах", – розповів новий захисник Савченко.

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Зазначимо, що 14 травня на засіданні суду щодо продовження запобіжного заходу Надії Савченко нардеп заявила, що відмовляється від усіх своїх адвокатів, посилаючись на відсутність грошей на оплату їх послуг.

Шадрін у свою чергу відмовився коментувати умови договору з Савченко і розмір гонорару.

"Це предмет адвокатської таємниці", – сказав він.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.



15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Таким чином, під вартою політик пробуде до 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.