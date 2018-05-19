19:06
19 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
21°C 13°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Савченко найняла нових адвокатів

1388 Читать новость на русском
У Надії Савченко з'явилися нові адвокати
У Надії Савченко з'явилися нові адвокати / Інформатор

Підозрювана у підготовці терактів народний депутат Надія Савченко знову підписала договір з двома адвокатами – Олександром Шадріним і Костянтином Глобою.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на Шадріна.

"15.05 ми підписали договір на представництво в КСУ, а 18.05 вона зняла обмеження на представництво в інших органах", – розповів новий захисник Савченко.

Читайте також: Адвокат Савченко не виключає, що вона погодиться на допомогу від Медведчука

Зазначимо, що 14 травня на засіданні суду щодо продовження запобіжного заходу Надії Савченко нардеп заявила, що відмовляється від усіх своїх адвокатів, посилаючись на відсутність грошей на оплату їх послуг.

Шадрін у свою чергу відмовився коментувати умови договору з Савченко і розмір гонорару.

"Це предмет адвокатської таємниці", – сказав він.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Таким чином, під вартою політик пробуде до 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
сьогодні, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 32
Як Непоп провертає маніпуляції із бюджетних грошей
сьогодні, 18:00 Як Непоп провертає маніпуляції із бюджетних грошей
Тетяна Мартинюк 90
Чи окупиться Кримський міст Росії?
сьогодні, 16:04 Чи окупиться Кримський міст Росії?
Блог Медіа 790
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сьогодні, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 957
Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
сьогодні, 11:01 Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
1856
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук