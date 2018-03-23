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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Савченко обозвала Луценко

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Getty Images

Нардеп Надежда Савченко, которая ранее объявила голодовку, во время судебного заседания 23 марта обозвала генерального прокурора Юрия Луценко "слабаком".

Об этом пишет УП.

Такое прозвище генпрокурору Савченко дала из-за того, что он мол голодал "только 30 дней".

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"Я уже вам сказала, что буду голодать, если останусь в тюрьме. В тюрьме есть не имеет смысла. Луценко говорил, что он сбросил 20 килограмм, поголодав 30 дней. Слабак", – заявила Савченко в перерыве заседания.

Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенной из оккупированных территорий, Савченко с Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Авакова, Турчинова и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий. На заседании Верховной Рады 22 марта генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видеодоказательства.

Савченко арестовали на 59 дней.

Теги: Новости политики Юрий Луценко Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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