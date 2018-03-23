Савченко обізвала Луценка

Нардеп Надія Савченко, яка раніше оголосила голодування, під час судового засідання 23 березня обізвала генерального прокурора Юрія Луценка "слабаком".

Про це пише УП.

Таке прізвисько генпрокурору Савченко дала через те, що він мовляв голодував "лише 30 днів".

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"Я уже вам сказала, що буду голодувати, якщо залишусь в тюрмі. В тюрмі їсти немає сенсу. Луценко казав, що він скинув 20 кілограм, поголодувавши 30 днів. Слабак", – заявила Савченко у перерві засідання.

Савченко підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Авакова, Турчинова та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель. На засіданні Верховної Ради 22 березня генпрокурор Юрій Луценко продемонстрував відеодокази.



Савченко арештували на 59 днів.