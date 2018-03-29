Савченко снова попыталась оправдать главарей пророссийских боевиков

Нардеп Надежда Савченко снова попыталась объяснить, почему встречалась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые официально не признаны террористическими организациями, а считаются пророссийскими боевиками.

Об этом Савченко заявила во время заседания изменения меры пресечения в Апелляционном суде Киева, передает "Сегодня".

"И почему мы попали в ловушку, когда Генпрокуратуре и Юрию Луценко очень удобно кричать, что "ЛНР" и "ДНР" является террористическими организациями, а это не признано Украиной. Почему "ЛНР" и "ДНР" не хотят признать террористическими? Там есть незаконные вооруженные формирования. Это признано. Почему не хотят признать их коллаборационистами? Потому, что такое понятие появляется тогда, когда признается война и вводится военное положение", – заявила политик.

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Также Надежда Савченко предложил свое толкование понятия "коллаборационист", заявив, что это человек, который поддерживает врага против своего государства. То есть формирование пророссийских боевиков являются "коллаборационистами". Кроме того, Савченко считает, что преступления, которые ей инкриминируют, не являются терроризмом.

Если говорить о инкриминируемых мне преступлениях – это не террористический акт. Я объясню, в чем законная ловушка, поскольку их в законах много. Потому что, когда народный депутат совершает преступление, нажимая кнопку за тот или иной закон, очень много лоббистских строк внесены в законы Украины,

– считает политик.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест.



23 марта суд избрал Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. Тогда она еще заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не является террористическими организациями". 29 марта Апелляционный суд Киева отказался отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для Надежды Савченко.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.