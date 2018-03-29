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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Савченко знову спробувала виправдати ватажків проросійських бойовиків

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Савченко знову спробувала виправдати ватажків проросійських бойовиків
Савченко знову спробувала виправдати ватажків проросійських бойовиків / Укрінформ

Нардеп Надія Савченко знову спробувала пояснити, чому так звані "ДНР" і "ЛНР" офіційно не визнані терористичними організаціями, а вважаються угрупуваннями проросійських бойовиків.

Про це Савченко заявила під час засідання зміни запобіжного заходу в Апеляційному суді Києва, передає "Сегодня".

"І чому ми потрапили в пастку, коли Генпрокуратурі і Юрію Луценку дуже зручно кричати, що "ЛНР" і "ДНР" є терористичними організаціями, а це не визнано Україною. Чому "ЛНР" і "ДНР" не хочуть визнати терористичними? Там є незаконні збройні формування. Це визнано. Чому не хочуть визнати їх колаборантами? Тому, що таке поняття з'являється тоді, коли визнається війна і вводиться військовий стан", – заявила політик.

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Також Надія Савченко запропонувала своє тлумачення поняття "колаборант", заявивши, що це людина, яка підтримує ворога проти своєї держави.

Тобто формування проросійських бойовиків є "колаборантами". Окрім того, Савченко вважає, що злочини, які їй інкримінують, не є тероризмом.

Якщо говорити про інкриміновані мені злочини – це не терористичний акт. Я поясню, в чому законна пастка, оскільки їх в законах багато. Тому що, коли народний депутат скоює злочин, натискаючи кнопку за той чи інший закон, дуже багато лобістських рядків внесені до законів України,
– вважає політик.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт.

23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. Тоді вона ще заявила, що "ДНР" та "ЛНР" не є терористичними організаціями". 29 березня Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Надії Савченко.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко
Джерело: 24 Канал
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