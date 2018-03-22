Савченко заявила, что её сексуально домогался начальник штаба

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что к ней домогался начальник штаба воинской части, где она служил.

Об этом Надежда Савченко сказала 22 марта во время заседания регламентного комитета парламента, который должен рассмотреть представление на привлечение Савченко к ответственности.

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"Мне было 22-23 года. Сейчас он является героем Украины. Когда он меня изводил, будучи майором, прапорщик предложил: напиши маляву, что ты агент СБУ, они СБУ ужасно боятся. Я поехала в Киев. На печатной машинке напечатала на себя заявление, что "в вашем батальоне есть подсадная утка. Это любовница начальника СБУ, будьте осторожны". Я отправила это от анонима. Оно пришло из Киева. Вы бы увидели, как меня начало бояться мое командование", – рассказала Савченко.

"Тогда я первый раз поняла насколько слаба наша армия. Каждый раз я пыталась делать ее сильнее. Каждый раз я пыталась понять, что будет, если мы будем так играть", – добавила Савченко.

Отметим, что во время заседания главный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что деньги на подготовку теракта в Киеве, в причастности к которому подозревают народного депутата Надежду Савченко, давал Владимир Рубан.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что в четверг, 22 марта, будет рассмотрено представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного Надежды Савченко. Кроме того, она анонсировала показ видео, которое шокирует общество.