Россия не исключает бессмысленных идей поставить марионеточное правительство в Украине. Там даже готовы воскресить политическую карьеру бывшего президента Украины Виктора Януковича, в 2014 году бежавшего в Россию.

Сажайте вместо Путина Брежнева, Черненко, Андропова

Российская пропаганда распространяет фейки о том, что Президент Украины Владимир Зеленский уехал. Это неправда, сообщает 24 канал.

К теме Россия оживляет политический труп Януковича

В России призывают вернуть к власти Януковича. Об этом высказался чеченский друг Путина – Рамзан Кадыров.

От лица всех украинцев россиянам ответил депутат Верховной Рады VIII созыва и Сергей Лещенко. Он предложил вернуть к рулю России бывших лидеров СССР.

Сажайте вместо Путина Брежнева, Черненко, Андропова – кто вам больше нравится. Такую политическую эксгумацию можно провести и никто не заметит разницы,

– сказал Лещенко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!