Саджайте замість Путіна Брєжнєва, Черненка, Андропова

Російська пропаганда поширює фейки про те, що Президент України Володимир Зеленський виїхав. Це неправда, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Для чого Росія оживляє політичний труп Януковича

У Росії закликають повернути до влади в Україні Януковича. Про це висловився чеченський друг Путіна – Рамзан Кадиров.

Від обличчя всіх українців росіянам відповів депутат Верховної Ради VIII скликання та журналіст Сергій Лещенко. Він запропонував повернути до керма Росії колишніх лідерів СРСР.

Саджайте замість Путіна Брєжнєва, Черненка, Андропова – хто вам більше подобається. Таку політичну ексгумацію ви можете провести й ніхто не помітить різниці,

– сказав Лещенко.

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