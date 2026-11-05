Мобилизованный псевдоактивист Остап Стахив самовольно покинул учебный центр ВМС

Львовский провокатор Остап Стахив самовольно покинул учебный центр морской пехоты. Мужчина заявил, что не считает себя мобилизованным, и назвал свой самовольный уход "бегством от похитителей".

Видеообращение Остапа Стахива опубликовал 5 ноября его соратник Жан Новосельцев.

Стахив мог совершить СОЧ

На видео Стахов сообщил, что следует в направлении Львова. Фигурант рассказал, что его доставили в Полтавскую область в центр морских пехотинцев. Записывал ролик он в гражданской одежде и, как сам утверждает, в заброшенном здании среди поля.

Я убежал от угонщиков, я не считаю себя мобилизованным. Я не был мобилизован. Я не признаю их ВЛК, никакие их действия – это все беззаконие. Я докажу это в судебном порядке,

– сказал Стахов.

Кроме того, провокатор заявил, что подлежит мобилизации из-за выдвинутых подозрений в совершении уголовных правонарушений по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины) и за распространение данных о размещении ВСУ (часть 2 статьи 114-2).

ZAXID.NET из собственных источников известно, что Стахива мобилизовали в 38 отдельную бригаду морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного. Журналисты заявили, что обращались за комментарием к представителю Военно-морских Сил ВСУ Дмитрию Плетенчуку и пресс-службе бригады, однако пока там не смогли подтвердить или опровергнуть СЗЧ Остапа Стахива.

Как сообщает Суспильне со ссылкой на рекрутера отдела рекрутингового штаба 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александра Молодого, исчезновение мобилизованного зафиксировали утром во время проверки.

Поиск результатов не дали. Соответственно, написан рапорт о самовольном оставлении части. Эта информация передана в военную службу правопорядка, которые его ищут,

– рассказал Александр Молодой.

Напомним, группа оповещения задержала Стахива 31 октября на АЗС во Львове, после чего его доставили на ВЛК. Во Львовском областном ТЦК и СП тогда отмечали, что с марта 2026 он находился в розыске за нарушение военного учета.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 фигуранту объявили подозрение в мошенничестве и препятствии законной деятельности ВСУ. Впоследствии он вышел из СИЗО под залог в 908 тысяч гривен.

По материалам СБУ, мужчина проводил псевдожурналистские платные курсы, учил противодействовать мобилизации и распространял информацию о локациях подразделений украинской армии.