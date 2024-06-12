18 украинцев бросили авто и сбежали в Венгрию, перерезав забор: что говорят пограничники

Происшествие случилось возле села Гуняди Закарпатской области, вблизи границы с Венгрией. Там пограничники обнаружили заброшенный микроавтобус Volkswagen Transporter, на котором беглецы приехали к месту прорыва границы.

Вероятно, брошенным автомобилем группа беглецов приехала к границе. После этого они прорезали в ограждении дырку и сбежали через нее в Венгрию. Об этом свидетельствуют также следы на контрольно-следовой полосе.

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Украинцы незаконно пересекли границу

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова рассказала, что в среду, 12 июня, в пограничном участке Закарпатской области возле поврежденного ограждения обнаружили следы людей, которые могли незаконно попасть в Венгрию.

На днях пограничный наряд вблизи границы с Венгрией на полевой дороге обнаружил транспортное средство без водителя. Это был микроавтобус Volkswagen. При дальнейшем осмотре местности обнаружено повреждение заградительного забора и следы лиц. Проверяется информация, в частности, по количеству нарушителей, которые могли незаконно пересечь границу,

– отметила Федорова.

Она добавила, что украинские пограничники сообщили о происшествии венгерских коллег. Впрочем, те пока не подтвердили факт незаконного пересечения границы.

По словам журналиста Виталия Глаголы, который первым сообщил о происшествии, пограничники увидели брошенный автомобиль во время мониторинга границы с помощью БпЛА. По его данным, брошенный автомобиль правоохранители поместили на штрафплощадку в Берегово. Незадолго до этого этот бус "засветился в Берегово и селе Геча. Это обнаружили по камерам".

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