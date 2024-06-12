18 украинцев бросили авто и сбежали в Венгрию, перерезав забор: что говорят пограничники
Источник:ZAXID.NET
Происшествие случилось возле села Гуняди Закарпатской области, вблизи границы с Венгрией. Там пограничники обнаружили заброшенный микроавтобус Volkswagen Transporter, на котором беглецы приехали к месту прорыва границы.
Вероятно, брошенным автомобилем группа беглецов приехала к границе. После этого они прорезали в ограждении дырку и сбежали через нее в Венгрию. Об этом свидетельствуют также следы на контрольно-следовой полосе.
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Украинцы незаконно пересекли границу
Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова рассказала, что в среду, 12 июня, в пограничном участке Закарпатской области возле поврежденного ограждения обнаружили следы людей, которые могли незаконно попасть в Венгрию.
На днях пограничный наряд вблизи границы с Венгрией на полевой дороге обнаружил транспортное средство без водителя. Это был микроавтобус Volkswagen. При дальнейшем осмотре местности обнаружено повреждение заградительного забора и следы лиц. Проверяется информация, в частности, по количеству нарушителей, которые могли незаконно пересечь границу,
– отметила Федорова.
Она добавила, что украинские пограничники сообщили о происшествии венгерских коллег. Впрочем, те пока не подтвердили факт незаконного пересечения границы.
По словам журналиста Виталия Глаголы, который первым сообщил о происшествии, пограничники увидели брошенный автомобиль во время мониторинга границы с помощью БпЛА. По его данным, брошенный автомобиль правоохранители поместили на штрафплощадку в Берегово. Незадолго до этого этот бус "засветился в Берегово и селе Геча. Это обнаружили по камерам".
Беглецы через границу стали более дерзкими и изобретательными
- Вечером 24 мая двое мужчин хотели незаконно пересечь границу. На участке ВВС "Деловое" – ВИПС "Богдан" сработала сигнальная мина.
- Вблизи границы пограничник обнаружил 2 мужчин. Он совершил два предупредительных выстрела в воздух, однако это не остановило мужчин. Вместо этого нарушители напали на служащего и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р". В тот момент, когда подмога прибыла на место, нарушители уже пересекли государственную границу Украины.
- Пограничники 25 мая задержали 28-летнего одессита при попытке незаконного пересечения границы. Мужчина хотел переплыть в другую страну на детском матрасе с изображением "Человека-паука".
- По словам пограничников, маршрут мужчина придумал лично, а ориентировался по онлайн-карте. Вспомогательными средствами были ласты, а также он собрал небольшой рюкзак.
- 17 мая ГБР задержало пограничника. который застрелил мужчину, когда тот пытался незаконно пересечь границу. Это произошло на украинско-румынской границе на Закарпатье. Нарушитель не отреагировал на требование остановиться, после чего служащий открыл огонь.