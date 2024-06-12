Мобилизация в Украине остается одним из наиболее важных заданий для власти. Наполнение боевых подразделений необходимо для удержания фронта. Одним из элементов процесса является обновление всеми военнообязанными гражданами учетных данных, что возможно сделать до 16 июля.

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Обновление данных "может продолжаться бесконечно"

Председатель парламентского комитета по нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что он лично не поддерживает идею продления срока обновления данных. По его словам, на комитете рассматривали этот вопрос.

Нардеп говорит, что в первые недели приложение Резерв+ работало несколько нестабильно, но сейчас его полноценная работа восстановилась. Он отметил, что когда парламентарии даже в законе прописывали сроки – месяц, два или три – то все признали, что украинцы в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день.

Поэтому сделаем или месяц, или два, или три – какая разница? Я думаю, сейчас оно работает – пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться бесконечно,

– подытожил председатель парламентского комитета обороны.

По мнению Александра Завитневича, "так исторически произошло", что украинцы не спешат обновлять данные.

Увеличение срока обновления и санкции в отношении уклонистов