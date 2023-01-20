Об этом сообщил адвокат офицера Юрий Мельник. Свой иск блоггерша-предательница направила в Верховный Суд.

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Судебный сбор оплатил отец блогершы

Адвокат сообщил, что Кассационный гражданский суд Верховного Суда открыл производство по кассационной жалобе блоггера Dirubens, она же Таисия Маламан. Суд дважды дал возможность блогерше устранить недостатки поданной жалобы, ведь в ней не было указано оснований иска и не предоставлены доказательства отправки копий документов другим участникам дела.

Сам же Анатолий "Штирлиц" Штефан сообщил, что судебный сбор за иск блогершы уплатил ее отец, ведь Маламан не могла физически это сделать, потому что отсиживается в России и ни разу не высказалась о войне в Украине и о том, как оккупанты атакуют город, в которому сейчас живут ее родители.

Интересно, что блогерша-предательница полностью игнорирует тему войны, а в ее соцсетях можно найти много российской рекламы, которая, очевидно, и формирует ее доход. Например, Таисия рекламирует сервисы для подготовки к ЕГЭ – российскому тестированию выпускников школ, желающих получать высшее образование. То есть что-то вроде ВНО, но в стране-агрессорке.



Маламан во время войны зарабатывает деньги в России / Скриншот

Скандал с блогершей Dirubens: что предшествовало

Весь скандал с Таисией Маламан начался с видео "Какая твоя любимая страна", в котором зажглась девушка. Там она между Украиной и Россией избрала страну-агрессорку. Впоследствии Анатолий Штефан высказал свое мнение по поводу этого отвратительного высказывания. Конечно, он был достаточно категоричен, поэтому девушка решила, что слова военного ее якобы оскорбляют.

Она подала в суд на офицера и Министерство обороны Украины, чтобы "защитить честь и достоинство" При этом блогерша решила комментировать этот скандал на видео и называла Штефана "позором украинской армии" и "человеком, который воюет с мирным населением". На что тот ответил встречным судебным иском. Служащий просил стянуть с нее за эти образы 300 тысяч гривен. Это сразу превратилось в судебную войну.

Интересно, что после скандала бренды, с которыми сотрудничала блоггер, отказались от этого, а Таисия попала в базу "Миротворца". На контрольный вопрос от Минобороны "Украина или Россия" блогерша начала оправдываться, что она "маленькая украинка". За несколько дней до вторжения она уехала в Россию. В июне 2022 года, то есть после побега в страну-агрессорку, она уже подавала новый иск против Штефана, однако безрезультатно.