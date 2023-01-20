Про це повідомив адвокат офіцера Юрій Мельник. Свій позов блогерка-зрадниця скерувала до Верховного Суду.

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Судовий збір оплатив батько блогерки

Адвокат повідомив, що Касаційний цивільний суд Верховного Суду відкрив провадження за касаційною скаргою блогерки Dirubens, вона ж Таїсія Маламан. Суд двічі дав можливість блогерці усунути недоліки поданої скарги, адже в ній не було зазначено підстав позову та не надано докази надсилання копій документів іншим учасникам справи.

Сам же Анатолій "Штірліц" Штефан повідомив, що судовий збір за позов блогерки сплатив її батько, адже Маламан не могла фізично це зробити, бо відсиджується в Росії і жодного разу не висловилася про війну в Україні і про те, як окупанти атакують місто, в якому зараз живуть її батьки.

Цікаво, що блогерка-зрадниця повністю ігнорує тему війни, а в її соцмережах можна знайти багато російської реклами, яка, вочевидь, і формує її дохід. Наприклад, Таїсія рекламує сервіси для підготовки до ЄГЕ – російського тестування випускників шкіл, які хочуть здобувати вищу освіту. Тобто щось на кшталт ЗНО, але в країні-агресорці.



Маламан під час війни заробляє гроші в Росії / Скриншот

Скандал з блогеркою Dirubens: що передувало

Увесь скандал з Таїсією Маламан почався із відео "Яка твоя улюблена країна", в якому засвітилася дівчина. Там вона між Україною та Росією обрала країну-агресорку. Згодом Анатолій Штефан висловив свою думку щодо цього огидного висловлювання. Звичайно, він був досить категоричним, тому дівчина вирішила, що слова військового її нібито ображають.

Вона подала в суд на офіцера та Міністерство оборони України, щоб "захистити честь і гідність". При цьому блогерка вирішила коментувати цей скандал на відео та називала Штефана "ганьбою української армії" та "людиною, яка воює з мирним населенням". На що той відповів зустрічним судовим позовом. Службовець просив стягнути з неї за ці образи 300 тисяч гривень. Це одразу перетворилося в судову війну.

Цікаво, що після скандалу бренди, з якими співпрацювала блогерка, відмовилися від цього, а Таїсія потрапила у базу "Миротворця". На контрольне запитання від Міноборони "Україна чи Росія" блогерка почала виправдовуватися, що вона "маленька українка". За кілька днів до вторгнення вона виїхала до Росії. У червні 2022 року, тобто після втечі до країни-агресорки, вона вже подавала новий позов проти Штефана, однак безрезультатно.