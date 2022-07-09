В Раде планируют заняться нардепами, которые выехали из Украины после начала войны

В парламенте планируется создать Временную следственную комиссию, которая будет расследовать, почему некоторые народные избранники покинули Украину после начала полномасштабной войны. В Раде говорят, что таким депутатам зарплату не выплачивают.

Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. Он отметил, что ВСК может быть создана в ближайшее время и рекомендует соответствующие решения Раде.

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Такие депутаты не должны работать в парламенте Украины, – Стефанчук

Сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, не выполняющие свои функциональные обязанности, не имели возможности работать в стенах украинского парламента,

– сказал Стефанчук.

Народные избранники, не участвующие в пленарных заседаниях и работе комитетов, не получают зарплаты. То же касается и их помощников.

Нардепов, против которых есть уголовные дела, отозвали из комитетов

Стефанчук добавил, что есть такие нардепы, против которых уже возбудили уголовные дела. Речь идет прежде всего о Викторе Медведчуке и Алексее Ковалеве. Их уже отозвали с их должностей в комитетах.

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В Раде стало меньше нардепов: коротко

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, в парламенте сейчас 420 народных депутатов.

Олигарх Вадим Новинский отказался от депутатского мандата, мотивируя желание работать в гуманитарной, а не политической сфере.

За лишение депутатских полномочий Новинского проголосовали 295 избранников. Сам олигарх отсутствовал.

Также из налогового комитета Рады исключили и Алексея Ковалева. Нардеп-коллаборант пошел на сотрудничество с врагом в оккупированной Херсонской области.

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