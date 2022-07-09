Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Він зазначив, що ТСК може бути створена вже найближчим часом і рекомендує відповідні рішення Раді.

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Такі депутати не мають працювати в парламенті України, – Стефанчук

Зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту,

– сказав Стефанчук.

Народні обранці, які не беруть участь в пленарних засіданнях та роботі комітетів, не отримують зарплат. Те саме стосується і їхніх помічників.

Нардепів, проти яких є кримінальні справи, відкликали з комітетів

Стефанчук додав, що є такі нардепи, проти яких вже порушили кримінальні справи. Мовиться передусім про Віктора Медведчука та Олексія Ковальова. Їх вже відкликали з їхніх посад у комітетах.

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У Раді поменшало нардепів: коротко

За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, у парламенті зараз 420 народних депутатів.

Олігарх Вадим Новинський відмовився від депутатського мандату, мотивуючи це бажання працювати в гуманітарній, а не політичній сфері.

За позбавлення депутатських повноважень Новинського проголосували 295 обранців. Сам олігарх був відсутній.

Також з податкового комітету Ради виключили і Олексія Ковальова. Нардеп-колаборант пішов на співпрацю з ворогом на окупованій Херсонщині.

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