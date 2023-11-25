Сбили почти все: враг запустил по Украине 75 "Шахедов"

25 ноября 2023, 11:11
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Захватчики в ночь на 25 ноября выпустили по территории Украины рекордное количество дронов. Основное направление удара было направлено на Киев.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что почти 40% уничтоженных целей в их активе. Потому генерал отметил боевую работу мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, пишет 24 Канал.

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Сколько "Шахедов" сбили наши военные

Запущено около 75 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. 71 – уничтожено противовоздушной обороной!
– заявил генерал-лейтенант.

Воздушные силы ВСУ рассказали, что 75 вражеских дронов враги запустили по Украине из:

  • российского Приморско-Ахтарского;
  • из района Курской области.

Основное направление удара – город Киев,
– заявили военные.

По их данным, подавляющее большинство дронов сбили в Киевской области. Однако наша противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести регионах Украины:

  • Киевской;
  • Сумской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Николаевской;
  • Кировоградской областях.

Кроме того, в Днепропетровской области уничтожили также управляемую авиационную ракету Х-59.

Ориентировочно в 11:07 Воздушные силы сообщили уточненную информацию – противовоздушная оборона уничтожила 74 ударных беспилотника типа Shahed-131/136. То есть фактически все, за исключением одного вражеского дрона – 74 из 75.

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Какие последствия атаки дронами по Киеву

  • Россия в ночь на 25 ноября запустила по Киеву рекордное количество дронов – в Киевской городской военной администрации рассказали, что эта атака стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • По данным КГВА, в городе есть повреждения в результате падения обломков дронов. В частности, в Соломенском районе у двух человек острая реакция на стресс, в 5-этажном доме есть разрушение на 2 этаже, выбиты стекла с первого по пятый этаж, было возгорание на территории детского сада и в нежилом помещении на площади 100 метров квадратных.
  • Кроме того, в Днепровском районе – обломки упали на верхние этажи многоэтажки, произошло задымление, в Голосеевском районе – на зону зеленых насаждений, в Печерском районе – на незастроенную территорию.
  • В Минэнерго рассказали, что в результате атаки дронов в Киеве без света остается 77 жилых домов и 120 учреждений.

Автор: Діана Квасневська