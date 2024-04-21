Стоит сказать, что это не первые успехи Воздушных сил в 2024 году. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что, например, до сих пор никто не знает, как именно в январе уничтожили самолет А-50.

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Россияне не догадываются, чем сбили ракеты

По официальному сообщению Х-22 сбили, используя систему С-200. Но на самом деле не так важно, чем именно атаковали, самое главное, что в Украины действительно есть мощное средство поражения.

Думаю, россияне не понимают, о каком именно средстве говорится. Пусть это будет С-200, пусть любое другое, но главное, что оно уничтожает цели. Сбивание не случайны,

– отметил авиационный эксперт.

Ракеты Х-22 очень скоростные, это аэробалистическое оружие, которое раньше нам не удавалось сбить. Уничтожить такие цели может Patriot и SAMP/T. Но мы показали, что при некоторых условиях, когда правильно расположить системы ПВО, ракету можно поразить.

Когда ракета с высокой фазы полета спускается на землю, то тормозит и имеет меньшую скорость. Тогда ракеты NASAMS или другие могли сбить Х-22,

– подчеркнул Константин Криволап.

Сбивание российского Ту-22