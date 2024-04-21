Варто сказати, що це не перші успіхи Повітряних сил у 2024 році. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що, наприклад, досі ніхто не знає, як саме у січні знищили літак А-50.
До теми Несе смертоносну ракету: особливості Ту-22м3, який Україна збила над Ставропольським краєм
Росіяни не здогадуються, чим збили ракети
За офіційним повідомленням Х-22 збили, використовуючи систему С-200. Але насправді не так важливо, чим саме атакували, найголовніше, що в України справді є потужний засіб ураження.
Думаю, росіяни не розуміють, про який саме засіб мовиться. Хай це буде С-200, хай будь-що інше, але головне, що воно знищує цілі. Збиття не випадкові,
– зауважив авіаційний експерт.
Ракети Х-22 є дуже швидкісними, це аеробалістична зброя, яку раніше нам не вдавалося збити. Знищити такі цілі може Patriot і SAMP/T. Але ми показали, що за деяких умов, коли правильно розташувати системи ППО, ракету можна уразити.
Коли ракета з високої фази польоту спускається на землю, то гальмує і має меншу швидкість. Тоді ракети NASAMS чи інші могли збити Х-22,
– підкреслив Костянтин Криволап.
Збиття російського Ту-22
- Для російської авіації 19 квітня стало черговим "чорним днем", адже українські військові вперше приземлили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це було спільною операцією ГУР і Повітряних сил. Судно вночі атакувало Україну та запускало ракети.
- Згодом очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що літак впав за 300 кілометрів від України, коли повертався на місце базування. У Росії підтвердили втрату літака, але пояснили це "технічною несправністю". Відомо, що один з пілотів загинув, двоє вижило, ще одного шукали. Буданов додав, що за літаком стежили упродовж тижня.
- У Повітряних силах повідомили, що після втрати судна, деякі регіони України почуватимуться безпечніше. Насамперед мовиться про Одесу та інші прикордонні області. Дальність ракет, які мав на озброєння літак, дозволяла обстрілювати всю територію нашої держави.