Успешную операцию ГУР и Воздушных сил для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Ведь важна не только ликвидация вражеских самолетов, но и их пилотов.

Стоит внимания В ГУР показали, как сбивали вражеский Ту-22МЗ и рассказали новые детали

Сбивание Ту-22М3 – большая потеря для России

Военный эксперт отметил, что уничтожение дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ очень серьезная имиджевая потеря для России.

Впервые в истории сбит ракетоносец такого типа,

– подчеркнул Черник.

Россияне же не могут строить самолеты Ту-22МЗ, и не смогут.

Он рассказал, что этот ракетоносец берет на борт до 2 ракет Х-22, у которых очень высокая скорость – почти 4 тысячи километров в час, а также сверхтяжелая боевую часть – 960 килограммов.

Поэтому, заметил Черник, это очень опасная ракета, способная наносить удары до 600 километров. Правда, на 600 километров они редко летают, так как после того, как пролетают до 200 километров – у них появляются проблемы с рулевыми тягами. Поэтому рабочие ударные дистанции составляют 300 – 400 километров.

Важно! К сбиванию Ту-22М3 наши защитники тщательно готовились. Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что на вражеский самолет неделю охотились в засаде. В ходе операции были использованы те же приемы и средства, что и при уничтожении в воздухе самолета А-50.

По словам военного эксперта, чтобы ударить по какому-то серьезному объекту, ракетоносец должен приблизиться к нашей границе в пределах 150 – 200 километров.

Чем ценны пилоты таких самолетов

Черник подчеркнул, что очень важно то, что "отминусовались" по меньшей мере 2 российских пилота.

Подготовить пилота для такой машины – это невероятно сложная и очень долговременная задача,

– сказал военный эксперт.

Он выразил надежду, что россияне поняли, что мы уже можем бороться в воздухе с такими целями, и в ближайшее время не будет применения этих ракет, а, возможно, и вообще. Ведь таких самолетов у врага в рабочем состоянии немного.

Ту-22М3 сбили из ЗРК С-200

Военный эксперт напомнил, что это довольно старенькая ракета, разработанная еще в 1960-х годах. В то же время модифицированная С-200 имеет дальность 300 километров.

По его словам, там довольно тяжелая боевая часть в пределах более 200 килограммов, и главный элемент поражения – металлические шарики, которые разлетаются во время детонации, их может быть от 20 до 37 тысяч.

То есть, если прицеливание корректное и грамотное – то такой самолет обречен,

– заявил Черник.

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