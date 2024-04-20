Успішну операцію ГУР і Повітряних сил для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Адже важлива не лише ліквідація ворожих літаків, а й їхніх пілотів.

Варте уваги У ГУР показали, як збивали ворожий Ту-22МЗ і розповіли нові деталі

Збиття Ту-22М3 – велика втрата для Росії

Військовий експерт зазначив, що знищення дальнього стратегічного бомбардувальника Ту-22МЗ дуже серйозна іміджева втрата для Росії.

Уперше в історії збитий ракетоносець такого типу,

– наголосив Черник.

Росіяни ж не можуть будувати літаки Ту-22МЗ, і не зможуть.

Він розповів, що цей ракетоносець бере на борт до 2 ракет Х-22, які мають дуже високу швидкість – майже 4 тисячі кілометрів за годину, а також надважку бойову частину – 960 кілограмів.

Тож, зауважив Черник, це дуже дошкульна ракета, яка здатна завдавати ударів до 600 кілометрів. Щоправда, на 600 кілометрів вони рідко літають, бо після того, як пролітають до 200 кілометрів – у них з'являються проблеми з рульовими тягами. Тому робочі ударні дистанції становлять 300 – 400 кілометрів.

Важливо! До збиття Ту-22М3 наші захисники ретельно готувалися. Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що на ворожий літак тиждень полювали у засідці. Під час цієї операції були використані ті ж прийоми та засоби, що й під час знищення у повітрі літака А-50.

За словами військового експерта, щоб вдарити по якомусь серйозному об'єкту, ракетоносець має наблизитися до нашого кордону в межах 150 – 200 кілометрів.

Чим цінні пілоти таких літаків

Черник зауважив, що дуже важливо те, що "відмінусувалося" щонайменше 2 російські пілоти.

Підготувати пілота для такої машини – це неймовірно складне й дуже довготривале завдання,

– сказав військовий експерт.

Він висловив сподівання, що росіяни зрозуміли, що ми вже можемо боротися у повітрі з такими цілями, і що найближчим часом не буде застосування цих ракет, а, можливо, й узагалі. Адже таких літаків у ворога в робочому стані небагато.

Ту-22М3 збили із ЗРК С-200

Військовий експерт нагадав, що це доволі старенька ракета, розроблена ще у 1960-х роках. Водночас модифікована С-200 має дальність 300 кілометрів.

За його словами, там доволі важка бойова частина у межах більш ніж 200 кілограмів, і головний елемент ураження – металеві кульки, які розлітаються під час детонації, їх може бути від 20 до 37 тисяч.

Тобто, якщо прицілювання коректне і грамотне – то такий літак приречений,

– заявив Черник.

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